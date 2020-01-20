Son Dakika › Dünya › Moody's'den negatif faiz uyarısı: Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verebilir - Son Dakika Dünya
Moody's'den negatif faiz uyarısı: Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verebilir
6 saat önce
Merkez Bankası geçtiğimi hafta fazileri 75 baz puan daha azalatarak yüzde 11,25'e çekmişti. Moody's aralık ayı enflasyonunun yüzde 11,84 olduğunu hatırlatarak bu nedenle reel faizlerin aslında sıfırın altında kaldığını vurguladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Merkez Bankası'nın son indirimiyle negatife düşen reel faizlerin bankanın kredibilitesine zarar verebileceği, yatırımcı güveninin zedeleyebileceği ve banka fonlamalarında sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Merkez Bankası geçtiğimi hafta faizleri 75 baz puan daha azaltarak yüzde 11,25'e çekmişti. Moody's aralık ayı enflasyonunun yüzde 11,84 olduğunu hatırlatarak bu nedenle reel faizlerin aslında sıfırın altında kaldığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:47
Son Dakika Bakan Albayrak: 2020'de enflasyon tek hanelere inecek Moskova'daki anlaşmayı imzalamadan kaçan Hafter Berlin'de de aynı şeyi yapmış! Telefonunu kapatıp Berlin'i terk etti Eski Yunan bakan, Miçotakis'i eleştirdi: Erdoğan'ın elini güçlendirdi Hindistan'da Türk kadını ve eşi dehşeti yaşadı! Cinsel saldırıdan zor kurtuldular