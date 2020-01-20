Moody's'den negatif faiz uyarısı: Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moody's'den negatif faiz uyarısı: Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verebilir - Son Dakika Dünya

Moody's'den negatif faiz uyarısı: Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verebilir

6 saat önce

Merkez Bankası geçtiğimi hafta fazileri 75 baz puan daha azalatarak yüzde 11,25'e çekmişti. Moody's aralık ayı enflasyonunun yüzde 11,84 olduğunu hatırlatarak bu nedenle reel faizlerin aslında sıfırın altında kaldığını vurguladı

Moody's'den negatif faiz uyarısı: Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verebilir, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Merkez Bankası'nın son indirimiyle negatife düşen reel faizlerin bankanın kredibilitesine zarar verebileceği, yatırımcı güveninin zedeleyebileceği ve banka fonlamalarında sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu.


Merkez Bankası geçtiğimi hafta faizleri 75 baz puan daha azaltarak yüzde 11,25'e çekmişti. Moody's aralık ayı enflasyonunun yüzde 11,84 olduğunu hatırlatarak bu nedenle reel faizlerin aslında sıfırın altında kaldığını vurguladı.

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Merkez Bankası, Banka, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:47 
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