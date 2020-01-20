Moody's'den negatif faiz uyarısı: Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Merkez Bankası'nın son indirimiyle negatife düşen reel faizlerin bankanın kredibilitesine zarar verebileceği, yatırımcı güveninin zedeleyebileceği ve banka fonlamalarında sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu.



Merkez Bankası geçtiğimi hafta faizleri 75 baz puan daha azaltarak yüzde 11,25'e çekmişti. Moody's aralık ayı enflasyonunun yüzde 11,84 olduğunu hatırlatarak bu nedenle reel faizlerin aslında sıfırın altında kaldığını vurguladı.