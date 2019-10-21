Moody's Halkbank'ın notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı
1 saat önce
Moody Investors Service, HalkbanK'ın B3 olan uzun vadel mevduat ve kıdemli borç notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.
Moody Investors Service, HalkbanK'ın B3 olan uzun vadel mevduat ve kıdemli borç notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:16
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