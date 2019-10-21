Son Dakika Haberleri: Moody's Halkbank'ın notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı
Son Dakika Ekonomi Moody's Halkbank'ın notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı

Moody's Halkbank'ın notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı

1 saat önce

Moody Investors Service, HalkbanK'ın B3 olan uzun vadel mevduat ve kıdemli borç notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Moody's Halkbank'ın notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı, System.String[]

Moody Investors Service, HalkbanK'ın B3 olan uzun vadel mevduat ve kıdemli borç notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:16 
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