Moody's: Hava yolu şirketlerinin faaliyet zararları 2022 yılına kadar devam edebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, hava yolu şirketlerinin faaliyet zararlarının 2022 yılına kadar devam edebileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, hava yolu şirketlerinin faaliyet zararlarının 2022 yılına kadar devam edebileceğini bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, hava yolu sektöründe tüketici talebinde bir miktar artış olmasına rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tüketici talebini önümüzdeki dönemde halen etkileme riskinin mevcut olduğu kaydedildi. Açıklamada hava yolu şirketlerinin 2022 yılına kadar operasyon zararları yazmaya devam edebileceği belirtildi. Moody's açıklamasında, hava yolu şirketlerinin salgın nedeniyle görünümünün "negatif" olduğu belirtilirken, 2021 yılında aşı çalışmalarının onaylanmasının, aşılamanın sonuncunda kitlesel bağışıklığın oluşmasının, havacılık sektöründe tüketim talebini sert bir şekilde artırabilecek hızda olmayabileceği belirtildi. Açıklamada, Moody's tarafından değerlendirilen 23 hava yolunun borçlarının 2020 yılında 80 milyar dolar artarak toplam 223 milyar dolara ulaştığı, 2021 yılının ilk yarısında bunun toplam 230 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Moody's açıklamasında ayrıca hava yolu şirketlerinin toplam gelirlerinin bu yıl yaklaşık yüzde 70 seviyesinde azaldığı belirtildi.

Operasyon, Kredi, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Moody's: Hava yolu şirketlerinin faaliyet zararları 2022 yılına kadar devam edebilir - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene

Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti

Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada

Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez