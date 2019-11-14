Son Dakika Haberleri: Moody's: İki yıl boyunca küresel durgunluk beklenmiyor
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Moody's: İki yıl boyunca küresel durgunluk beklenmiyor

7 saat önce

Moody's Investors Service, küresel ekonomide uzun dönemli bir yavaşlamanın sürdüğüne dikkat çekti, ancak, 2020 ve 2021 yıllarında bir durgunluk beklenmediğini belirtti.

Moody's: İki yıl boyunca küresel durgunluk beklenmiyor, System.String[]

Moody's Investors Service, küresel ekonomide uzun dönemli bir yavaşlamanın sürdüğüne dikkat çekti, ancak, 2020 ve 2021 yıllarında bir durgunluk beklenmediğini belirtti.

"Küresel Makro Görünüm" raporunda, büyük ekonomimlerde iş dünyası güveninin ticaret politikası belirsizliğinni etkisi ile kötümser hale gelmeye başladığına işaret ederek, küresel büyümenin gelecek iki yılda zayıf olmayı sürdüreceğine dikkat çekildi.

Küresel ekonominin 2020 veya 2021'de bir resesyona girmesini beklemediği de belirtilen Moody's raporunda, "Bununla birlikte, yapısal şekilde düşük büyüme, düşük enflasyon ve sınırlı politika hareket alanının olduğu cari ekonomik ortam küresel ekonomiyi negatif gelişmelere karşı dana kırılgan hale getiriyor" uyarısı yapıldı.

Raporda, küresel ekonomi için tahminlerin genel olarak değişmediği vurgulandı ve G20 ekonomilerinde yıllık büyümenen 2020'de 2019'da olduğu gibi yüzde 2.6 olacağı öngörüldü.

ABD ve Çin'de büyümenin 2020'de de yavaşlamanın süreceği belirtilen Moody's raporunda, G20'de ekonomilerinde büyümenin 2021'de yüzde 2.8'e toparlanacağını, ancak geçen birkaç on yılın ortalamasının altında kalmayı sürdüreceği vurgulandı.

Moody's raporunda, G20'deki 9 gelişmiş (ABD, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık, Rusya, Avustralya) ekonominin;

2019'da yüzde 1.6,

2020'de yüzde 1.4,

2021'de yüzde 1,6 büyüyecekleri öngörüldü.

Moody's raporunda, gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin 2020 ve 2021'de istikrar kazanacağı ya da hızlanacağı öngörüldü.

Moody's raporunda, G20'deki gelişmekte ekonomilerin;

2019'da yüzde 4.3,

2020'de yüzde 4.6,

2021'de yüzde 4.8 büyüyecekleri öngörüldü.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:29 Kaynak: DHA
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