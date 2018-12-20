Moody's: İtalya, Portekiz ve Macaristan 2019'da Kredi Zorluklarıyla Karşı Karşıya
2 saat önce
– Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, İtalya, Portekiz ve Macaristan'ın düşük kredi notları, zayıf bilançolar ve banka riskleri nedeniyle gelecek yıl kredi zorluklarıyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yaptı.
– Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, İtalya
, Portekiz
ve Macaristan
'ın düşük kredi notları, zayıf bilançolar ve banka riskleri nedeniyle gelecek yıl kredi zorluklarıyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yaptı.
Moody's raporunda, Baa3 sabit kredi notuna sahip olan İtalya, Portekiz ve Macaristan'daki reform çalışmalarının ekonomik ve mali görünümlerindeki esnekliği arttırdığına dikkat çekilirken, İtalya'nın çeşitlilik ve refah düzeylerinden yararlanmasına karşın, yeni yönetimin rekabeti güçlendirmek ve kamu borcunu azaltmak amacıyla reform hızını düşürdüğü vurgulandı.
Moody's Başkan Yardımcısı, Baş Analist ve raporun yazarlarından Evan Wohlmann, "İtalya, Portekiz ve Macaristan 2019'da oldukça büyük kredi zorluklarıyla karşı karşıya kalacak. Söz
konusu üç ülkede etkili politika tepkilerinin oluşumu veya eksikliği, kredilendirme değerlendirmelerimizde etkili olacak" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:44 Kaynak: DHA
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