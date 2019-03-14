Son Dakika Haberleri: Moody's: Kamu bankalarına faiz sınırı kamu bankaları için pozitif

Moody's: Kamu bankalarına faiz sınırı kamu bankaları için pozitif

4 dakika önce

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's raporunda kamu bankalarına faiz sınırının kamu bankaları için pozitif olduğu belirtildi.

Moody's: Kamu bankalarına faiz sınırı kamu bankaları için pozitif, System.String[]
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's raporunda kamu bankalarına faiz sınırının kamu bankaları için pozitif olduğu belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:30 

Ekonomi
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