Moody's: Kamu bankalarına faiz sınırı kamu bankaları için pozitif
4 dakika önce
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's raporunda kamu bankalarına faiz sınırının kamu bankaları için pozitif olduğu belirtildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's raporunda kamu bankalarına faiz sınırının kamu bankaları için pozitif olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:30
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