Moody's: Koronavirüs petrol talebini ve fiyatlarını düşürebilir - Son Dakika
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Moody's: Koronavirüs petrol talebini ve fiyatlarını düşürebilir

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgının uzun süre devamın petrol talebinin ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının düşmesine yol açabileceğini bildirdi.

Moody's: Koronavirüs petrol talebini ve fiyatlarını düşürebilir, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgının uzun süre devamın petrol talebinin ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının düşmesine yol açabileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Devam eden koronavirüs salgını Çin'de ekonomik aktivitenin azalmasına neden oldu. Kısa vadede küresel petrol piyasasında talebin azalacağına dair tahminler, son günlerde ham petrol fiyatlarını yeteri kadar sert şekilde düşürebileceğini ispatladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çin'de kısa vadeli petrol talebinde yaşanan şokun petrol fiyatlarında dalgalanmayı ciddi şekilde artırabileceği belirtilirken, öte yandan ilerleyen dönemde koronavirüsün kontrol altına alınması durumunda petrol fiyatlarının yeniden yükselebileceği kaydedildi.

Moody's açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Virüsün kapsamının dikkate değer şekilde artması durumunda, bunun enerji piyasası için ciddi negatif sonuçları olur. Zayıf emtia fiyatları arama ve üretim şirketlerinin kredi ölçütlerini ve karlılıklarını düşürecektir. Koronavirüs aynı zamanda küresel doğalgaz fiyatlarını da tehdit etmektedir. Çin, büyük bir doğal gaz tüketicisi. Aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) büyük bir ithalatçısı."

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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