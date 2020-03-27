Moody's: Kovid-19 salgını küresel inşaat sektörünün görünümünü bozabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel inşaat sektörünün görünümünde bozulmaya neden olmasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle, küresel ölçekte inşaat sektörünün iş koşullarında ve büyüme potansiyelinde bozulmanın görülebileceği belirtildi.

Moody's açıklamasında, inşaat şirketlerinin gelişmelerden ne derecede etkileneceğinin, şirketlerin kredi finansman kalitelerine ve ne kadar kısa zamanda faaliyetlere yeniden başlayabileceklerine bağlı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Çin'de önemli altyapı projelerine yeniden başlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Sue Su, "Koronavirüsün yayılması, buna bağlı olarak karantina ve sosyal mesafe uygulamaları, seyahatlerin kısıtlanması ve lojistikteki aksamalar inşaat sektörünün aktivitesinde gecikmelere ve duraklamalara neden oldu." ifadelerini kullanıldı.