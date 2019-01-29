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Moody's: Küresel Kredi Koşulları 2019'da Zayıflayacak

1 saat önce

Moody's Investors Service, küresel kredi koşullarının yavaşlayan büyümeye, yükselen fonlama maliyetlerine, sıkılaşan likiditeye ve artan risklere bağlı olarak 2019 yılında zayıflayacağını öngördü.

Moody's: Küresel Kredi Koşulları 2019'da Zayıflayacak, System.String[]
Moody's Investors Service, küresel kredi koşullarının yavaşlayan büyümeye, yükselen fonlama maliyetlerine, sıkılaşan likiditeye ve artan risklere bağlı olarak 2019 yılında zayıflayacağını öngördü.

Moody's yönetcis Michael Taylor yayınladığı raporda, "ABD- Çin ilişkilerinin gerilmesine bağlı olarak ticari, siyasi ve jeopolitik riskler yükselecek ve yavaşlayan büyüme küreselleşme, eşitsizlik tartışmalarını siyasi arenaya taşılacak" uyarısı yaptı ve ekledi:

"Tüm bu risk faktörleri arasında ABD'nin ticaret politikası global risklerin açık ara en tesirlisi ve sektörler ile bölgeler üzerinde ciddi etkileri olacak. Global GSYH büyümesi güçlü olmaya devam edecek, ancak Çin'in yavaşlaması büyük olasılıkla daha fazla telafuz edilir hale gelecek."

Moody's Yönetim Direktörü Stephen Long da, yavaşlamasına karşın gücünü koruyan ekonominin etkisiyle Asya-Pasifik bölgesindeki bankaların kredibilitelerinin istikrarını koruyacağını vurguladı ve "Bankalar 10 yıl öncesine göre daha iyi aktifleştirilmiş durumda ve mevduat fonlamasına dayanmaya devam ediyor. Moody's'in derecelendirdiği bankalarda yüzde 1.8 ortalama sorunlu kredi ile bankaların aktif kaliteleri gücünü koruyor" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:30 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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