Moody's 'negatif' konuştu
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankalar için negatif olduğunu söyledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye
'de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankalar için negatif olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:40
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