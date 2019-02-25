Son Dakika Haberleri: Moody's 'negatif' konuştu

Moody's 'negatif' konuştu

53 dakika önce

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankalar için negatif olduğunu söyledi.

Moody's 'negatif' konuştu, System.String[]
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankalar için negatif olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:40 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok

Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 20:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moody's 'negatif' konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]