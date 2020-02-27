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Moody's: Negatif reel faiz yatırımcı güvenini zayıflatacak
33 dakika önce
Moody'sInvestors Service, TCMB'in bir hafta vadeli repo faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 10,75'e indirmesi sonrasında reel negatif faizin yüzde 1,45'e yükseldiğine işaret etti ve bunun büyük olasılıkla yatırımcı güvenini zayıflatacağını savundu.
Moody'sInvestors Service, TCMB'in bir hafta vadeli repo faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 10,75'e indirmesi sonrasında reel negatif faizin yüzde 1,45'e yükseldiğine işaret etti ve bunun büyük olasılıkla yatırımcı güvenini zayıflatacağını savundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:47
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