Moody's: Negatif reel faiz yatırımcı güvenini zayıflatacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Moody's: Negatif reel faiz yatırımcı güvenini zayıflatacak - Son Dakika Ekonomi

Moody's: Negatif reel faiz yatırımcı güvenini zayıflatacak

33 dakika önce

Moody'sInvestors Service, TCMB'in bir hafta vadeli repo faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 10,75'e indirmesi sonrasında reel negatif faizin yüzde 1,45'e yükseldiğine işaret etti ve bunun büyük olasılıkla yatırımcı güvenini zayıflatacağını savundu.

Moody's: Negatif reel faiz yatırımcı güvenini zayıflatacak, System.String[]

Moody'sInvestors Service, TCMB'in bir hafta vadeli repo faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 10,75'e indirmesi sonrasında reel negatif faizin yüzde 1,45'e yükseldiğine işaret etti ve bunun büyük olasılıkla yatırımcı güvenini zayıflatacağını savundu.

TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:47 
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