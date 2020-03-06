Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine "koronavirüs" revizyonu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu - Son Dakika Ekonomi

Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine "koronavirüs" revizyonu

12 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının bu yılın ikinci çeyreğinde birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, önde gelen ekonomilerin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü.

Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının bu yılın ikinci çeyreğinde birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, önde gelen ekonomilerin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü.

Moody's'ten yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde birçok ekonominin koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenmesinin beklendiği, ekonomik aktivitenin normale dönüşünün ise virüsün yayılmasının ne zaman durdurulabileceğine bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde otoritelerden yapılan açıklamaların ışığında merkez bankalarının ve uluslararası kurumların politika adımlarının güçlü olmasının öngörüldüğüne işaret edildi.

Moody's'in açıklamasında ayrıca önde gelen ekonomilere ilişkin 16 Şubat'ta yapılan tahminlerin düşürüldüğü aktarıldı.

Gelişmiş ekonomilerin bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 1,3'ten 1'e, ABD'nin büyüme tahmininin yüzde 1,7'den 1,5'e, Avro Bölgesinin büyüme tahmininin ise yüzde 1,2'den 0,7'ye düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Japonya'nın yüzde 0,3'ten yüzde 0'a, Almanya'nın yüzde 1'den yüzde 0,3'e, İngiltere'nin yüzde 1'den yüzde 0,9'a, Fransa'nın yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e ve İtalya'nın büyüme tahminin yüzde 0,5'ten eksi 0,5'e düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu yıl Avustralya için ekonomik büyüme öngörüsünün ise yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya, Güney Kore için yüzde 1,9'dan yüzde 1,4'e indirildiği bildirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında ayrıca, gelişmekte olan ekonomilerin 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e indirildiği vurgulandı.

Açıklamada, 2020 yılı için Çin'in büyüme tahmininin yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e, Hindistan'ın yüzde 5,4'ten 5,3'e, Brezilya'nın yüzde 2'den yüzde 1,8'e, Rusya'nın yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e, Meksika'nın yüzde 1'den yüzde 0,9'a, Güney Afrika'nın yüzde 0,7'den yüzde 0,4'e, Türkiye'nin ise yüzde 3'ten yüzde 2,5'e çekildiği kaydedildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi
Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:08:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine "koronavirüs" revizyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]