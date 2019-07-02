Son Dakika Haberleri: Moody's'ten bankacılık açıklaması
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Moody's'ten bankacılık açıklaması

30 dakika önce

Moody's bankacılık sistemi için görünümün negatif olarak devam etmesinin, bankaların fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet şartlarının gelecek 12-18 ayda bankaların finansal güçleri, sağlamlıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağını yansıttığını açıkladı.

Moody's'ten bankacılık açıklaması, System.String[]
Moody's bankacılık sistemi için görünümün negatif olarak devam etmesinin, bankaların fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet şartlarının gelecek 12-18 ayda bankaların finansal güçleri, sağlamlıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağını yansıttığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:23 
Ekonomi
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