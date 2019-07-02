Moody's'ten Brexit açıklaması
2 saat önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:52
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere
'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.
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