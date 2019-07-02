Son Dakika Haberleri: Moody's'ten Brexit açıklaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Moody's'ten Brexit açıklaması

2 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Moody's'ten Brexit açıklaması, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:52 
İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü Watford, Kasımpaşalı Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:53:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moody's'ten Brexit açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]