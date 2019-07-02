Son Dakika Haberleri: Moody's'ten Brexit açıklaması Açıklaması
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Moody's'ten Brexit açıklaması Açıklaması

12 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Moody's'ten Brexit açıklaması Açıklaması, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Moody's'ten yapılan açıklamada, Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
İngiltere'nin, çoğunluğu Brexit sürecine ilişkin dikkate değer kredi zorlukları ile karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, "İngiltere'nin ekonomik ve kurumsal gücü, mevcut değişimin etkilerini azaltacak ve şokları absorbe edebilecek kapasiteye sahip." denildi.
Açıklamada, "Aa2" kredi notu ve "durağan" kredi notu görünümü ile değerlendirilen İngiltere'nin, çok düşük kamu finansman riskine sahip olmasına karşın ortalama olarak yüksek seviyede vadesi yaklaşmış borcu bulunduğu kaydedildi.
- "Brexit, büyüme potansiyelini daha da baskılayacak"
Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Sarah Carlson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere önemli kredi zorlukları ile karşı karşıya. Özellikle Brexit'e ilişkin zorluklar... Brexit olmasa bile İngiltere'nin ekonomik büyümesi krizden öncekine kıyasla daha düşük olacaktı. Şimdi Brexit, iyimser senaryoların gerçekleşmesi durumunda bile büyüme potansiyelini daha da baskılayacak." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:40 Kaynak: AA
ingiltere, brexit, kredi, Ekonomi
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