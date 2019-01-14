Son Dakika Haberleri: Moody's'ten Euro Bölgesi'ne ilişkin açıklama

Moody's'ten Euro Bölgesi'ne ilişkin açıklama

34 dakika önce

Moody's, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene boyunca Avrupa'daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının beklenmediğini bildirdi.

Moody's'ten Euro Bölgesi'ne ilişkin açıklama, System.String[]
Moody's, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene boyunca Avrupa'daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının beklenmediğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:44 

Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi İşte Ekonomistlerin Merkez Bankasından Faiz Beklentisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 20:18:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moody's'ten Euro Bölgesi'ne ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]