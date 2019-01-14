Moody's'ten Euro Bölgesi'ne ilişkin açıklama
34 dakika önce
Moody's, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene boyunca Avrupa'daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının beklenmediğini bildirdi.
Moody's, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene boyunca Avrupa
'daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının beklenmediğini bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:44
Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor
Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi
İşte Ekonomistlerin Merkez Bankasından Faiz Beklentisi