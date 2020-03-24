Moody's'ten koronavirüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Moody's'ten koronavirüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Moody's'ten koronavirüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi Açıklaması

7 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki şokun kredi notlarını olumsuz etkileyeceğini duyurdu.

Moody's'ten koronavirüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki şokun kredi notlarını olumsuz etkileyeceğini duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınının ekonomik görünümün bozulmasına, petrol fiyatlarının hızla düşmesine ve finansal piyasalarda çalkantılara neden olduğu belirtildi.

Dünya genelinde birçok sektörde daha önce görülmemiş kredi şoklarının yaşandığı kaydedilen açıklamada, ekonomik faaliyetlerdeki kesintilerin haziran sonuna kadar devam etmesinin ve yılın ikinci yarısında toparlanma görülmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, merkez bankaları tarafından atılan parasal genişleme adımları ve bunlara bağlı gerçekleşen mali politikaların likidite baskılarını rahatlatacağı aktarılarak, bunların finansal sektör karlılıklarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Kovid-19 salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşe en korunmasız kalan kurum ve ülkelerin kredi notlarının en çok olumsuz etkileneceğine dikkat çekilen açıklamada, "Koronavirüs salgını ve petrol fiyatları şokunun finansal kurumların varlık değerlerine olumsuz etkisi olacak." ifadesine yer verildi.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:28 Kaynak: AA

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