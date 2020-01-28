Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika
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Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı Açıklaması

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı Açıklaması, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Koronavirüse ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi.

Moody's açıklamasında virüsten etkilenen ülkelerde sağlık sektörü üzerindeki yükün de potansiyel olarak artabileceği kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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