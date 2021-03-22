Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır
22.03.2021 21:33
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınmasıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Sürpriz değişikliğin not baskısını artıracağını belirten Moody's, sermaye akımlarının kısa vadede tersine dönebileceğini savundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişikliği ile ilgili değerlendirmede bulundu.
"SERMAYE AKIMLARI TERSİNE DÖNEBİLİR"
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişimiyle ilgili olarak yayımladığı değerlendirmesinde söz konusu sürpriz değişikliğin not baskısını artıracağını belirtti.
Kuruluşun değerlendirmesinde, önceki TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasıyla birlikte özellikle 11,2 milyar dolarlık net portföy akımı başta olmak üzere sermaye akımlarının kısa vadede tersine dönebileceği vurgulandı.
"TL ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR"
Değerlendirmede dolar ve altın cinsi tutulan mevduatların daha fazla yükselerek TL üzerindeki baskıyı artırabileceği de ifade edildi.
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