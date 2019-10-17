Son Dakika Haberleri: Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi
Son Dakika Ekonomi Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi

Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi

1 saat önce

Derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini artıracağını belirtti.

Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi, System.String[]

Derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini artıracağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:02 
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