Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi
1 saat önce
Derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini artıracağını belirtti.
Derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini artıracağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:02
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