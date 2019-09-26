Son Dakika Haberleri: Moody's: thomas cook'un iflasının türk bankalarına etkisi olmaz
Son Dakika Ekonomi Haber

Moody's: thomas cook'un iflasının türk bankalarına etkisi olmaz

2 gün önce

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'e göre, dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının, Türk bankaları üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.

Moody's: thomas cook'un iflasının türk bankalarına etkisi olmaz, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'e göre, dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının, Türk bankaları üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.

Moody's'in, Thomas Cook'un iflasının etkilerine ilişkin değerlendirmelere odaklanan analizinde, bu iflasın Türk bankaları için ciddi bir etkisinin olmayacağının altı çizildi.

Thomas Cook'un Türkiye'de ciddi operasyonları olduğunu, ancak bu operasyonların Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş turizm sektörü içinde göreceli olarak küçük kaldığına işaret edilen Moody's analizinde, Thomas Cook'un Türkiye'ye yılda 700 bin turist getirdiğinin altı çizildi.

Moody's analizinde ayrıca, Thomas Cook'un iflası sonrasında Türkiye'ye bu turist akışının başka operatörler tarafından üstlenilmesini beklendiği de vurgulandı.

Moody's analizinde buna karşılık, Thomas Cook'un iflasının Bulgaristan ve Yunanistan turizm sektörüne ve diğer ilişkili sektörlerlere nakit akışını ciddi şekilde zayıflatacağı vurgulandı ve bu gelişmenin Yunanistan ve Bulgaristan bankalarının kredi notları için negatif olacağı vurgulandı.

Thomas Cook, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz
Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz 20 gün önce eşinden boşanan Burcu Esmersoy, Tarkan konserinde dağıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moody's: thomas cook'un iflasının türk bankalarına etkisi olmaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]