Son Dakika Haberleri: Moody's THY'nin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü
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Moody's THY'nin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü

38 dakika önce

Uluslararası derecelendirme kurumu Moody's, son bir haftada Türkiye hakkında açıkladığı üçüncü raporda, 11 Türk şirketinin notlarını düşürdü

Moody's THY'nin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü, System.String[]
Uluslararası derecelendirme kurumu Moody's, son bir haftada Türkiye hakkında açıkladığı üçüncü raporda 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.

Kurum tarafından yapılan açıklamada şirketlerinin notunun düşürülmesinin Türkiye'nin notunun düşürülmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:53 
Türkiye, Dünya
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