Moody's THY'nin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü
38 dakika önce
Uluslararası derecelendirme kurumu Moody's, son bir haftada Türkiye hakkında açıkladığı üçüncü raporda, 11 Türk şirketinin notlarını düşürdü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:53
Uluslararası derecelendirme kurumu Moody's, son bir haftada Türkiye
hakkında açıkladığı üçüncü raporda 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.
Kurum tarafından yapılan açıklamada şirketlerinin notunun düşürülmesinin Türkiye'nin notunun düşürülmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.
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