Moody's: Türk bankaların görünümü halen negatif
1 saat önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk ekonomisindeki zayıflığın batık kredi karşılıklarını yükseltmek zorunda bırakması ve kredi büyümesinin yavaşlamasına yol açması nedeniyle bankaların karlılığını düşüreceğini tahmin ettiklerini duyurdu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:53
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk ekonomisindeki zayıflığın batık kredi karşılıklarını yükseltmek zorunda bırakması ve kredi büyümesinin yavaşlamasına yol açması nedeniyle bankaların karlılığını düşüreceğini tahmin ettiklerini duyurdu.
Moody's 1 Temmuz'da yayınladığı araştırma raporunda ayrıca kötü senaryo ihtimalinde döviz cinsi mevduatlara erişim kısıtlaması gibi radikal mali önlemlerin devreye sokulma riskinin de yükseldiği vurgulandı.
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