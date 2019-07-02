Son Dakika Haberleri: Moody's: Türk bankaların görünümü halen negatif
Son Dakika Dünya Haber

Moody's: Türk bankaların görünümü halen negatif

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk ekonomisindeki zayıflığın batık kredi karşılıklarını yükseltmek zorunda bırakması ve kredi büyümesinin yavaşlamasına yol açması nedeniyle bankaların karlılığını düşüreceğini tahmin ettiklerini duyurdu

Moody's: Türk bankaların görünümü halen negatif, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk ekonomisindeki zayıflığın batık kredi karşılıklarını yükseltmek zorunda bırakması ve kredi büyümesinin yavaşlamasına yol açması nedeniyle bankaların karlılığını düşüreceğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Moody's 1 Temmuz'da yayınladığı araştırma raporunda ayrıca kötü senaryo ihtimalinde döviz cinsi mevduatlara erişim kısıtlaması gibi radikal mali önlemlerin devreye sokulma riskinin de yükseldiği vurgulandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:53 
araştırma, temmuz, kredi, türk, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seda Akgül'den Türk erkeklerini kızdıracak açıklama: Yokluk ülkesiyiz! Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:50:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moody's: Türk bankaların görünümü halen negatif
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]