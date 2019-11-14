Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
6 saat önce
Moody’s Türkiye’de büyüme ivmesinin beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiği belirtilerek, 2019 için büyüme tahmininin yüzde 0,2'ye revize edildiğini açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de büyüme ivmesinin beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiğini bildirirken Türkiye'nin 2019 için büyüme tahminini yüzde eksi 2'den yüzde 0,2'ye yükseltti.
Moody's'in "Küresel Makro Ekonomik Görünüm 2020-2021" raporunda, küresel ekonomik büyümenin gelecek iki yıl boyunca zayıf seyretmesinin öngörüldüğü, ancak küresel ekonominin 2020 ve 2021 yıllarında resesyona girmesinin beklenmediği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:46
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