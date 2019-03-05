Moody's: Türkiye'nin ekonomik gücü kredi notunu destekliyor
1 saat önce
Moody's, Türkiye'nin "yüksek" ekonomik gücünün Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı yansıttığını bildirdi.
Moody's, Türkiye
'nin "yüksek" ekonomik gücünün Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı yansıttığını bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:15
Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek
Kılıçdaroğlu, Yeni Parti İddialarıyla İlgili Konuştu: Hayırlı Olsun!
ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden Türkiye'yi Çıkarmak İstiyor