Son Dakika Haberleri: Moody's: Türkiye'nin ekonomik gücü kredi notunu destekliyor

Moody's: Türkiye'nin ekonomik gücü kredi notunu destekliyor

1 saat önce

Moody's, Türkiye'nin "yüksek" ekonomik gücünün Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı yansıttığını bildirdi.

Moody's: Türkiye'nin ekonomik gücü kredi notunu destekliyor, System.String[]
Moody's, Türkiye'nin "yüksek" ekonomik gücünün Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı yansıttığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:15 

Türkiye, Ekonomi
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