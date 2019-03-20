Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı
24 dakika önce
Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlık riskini "yüksek" seviyesinden "yüksek +" seviyesine yükseltti.
Moody's, Türkiye
'nin dış kırılganlık riskini "yüksek" seviyesinden "yüksek +" seviyesine yükseltti. Ayrıca ABD
ya da Almanya
ile yaşanabilecek olası bir gerilimin TL'nin tekrar güç kaybetmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:55
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