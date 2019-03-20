Son Dakika Haberleri: Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı

Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı

24 dakika önce

Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlık riskini "yüksek" seviyesinden "yüksek +" seviyesine yükseltti.

Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı, System.String[]
Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlık riskini "yüksek" seviyesinden "yüksek +" seviyesine yükseltti. Ayrıca ABD ya da Almanya ile yaşanabilecek olası bir gerilimin TL'nin tekrar güç kaybetmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:55 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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