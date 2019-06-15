Son Dakika Haberleri: Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü
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Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü

3 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü, görünümü ise negatif olarak belirledi.

Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü, görünümü ise negatif olarak belirledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:18 
Türkiye, Ekonomi
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