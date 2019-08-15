Moon'dan Japonya'ya işbirliği çağrısı
47 dakika önce
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Japonya'nın diyalog ve işbirliğine açık olması durumunda olası işbirliğine menuniyetle yaklaşacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
– Güney Kore Cumhurbaşkanı
Moon Jae-in, Japonya
'nın diyalog ve işbirliğine açık olması durumunda olası işbirliğine menuniyetle yaklaşacaklarını söyledi.
Moon ulusa sesleniş konuşmasında, iki ülke arasındaki ikili tartışmalar başladığından beri kullandığı söylemi yumuşatarak, taraflara sınır kısıtlamaları getirilmesi ardından bölgede adil bir ticaret üzerinde çalışma sözü verdi.
Her iki taraftaki sınırlama kısıtlamaları getirilmesinin ardından bölgedeki adil ticaret üzerinde çalışacağına ve 1945'e kadar emperyal kural üzerinden hasar ödemeleri olasılığına dair söz verdi.
Moon ayrıca, 2020 Tokyo
Olimpiyatları ve 2022 Pekin
Kış Olimpiyatlarının Doğu Asya
'da dostluk ve ortak refah ortamı oluşturarak bu etkinliklerin bir "umut kaynağı" olduğunu söyledi.
Güney Kore ayrıca Japonya ile askeri istihbarat konularında bir anlaşma üzerinde çalışıyor.
- İstanbul
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