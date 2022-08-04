Moon Knight 2. sezonu geliyor!

Disney Plus'ta yayınlanan Marvel dizisi Moon Knight, ilk sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. Dizi, ilk sezonun ardından büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Bunu ardından ise 2. sezonun gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu. Dizinin yazarı ve baş yapımcısı Muhammed Diab, çektiği bir videoyla yeni sezonu doğruladı.

TikTok videosu, Moon Knight 2. sezonu için yeşil ışık yaktı

Moon Knight dizisinin 6 bölümden oluşan ilk sezonu hem oyunculuk hem de senaryo bakımından büyük bir beğeni topladı. Dizinin izlenme sayısı hakkında bir bilgi olmasa da olumlu yansımalar olduğunu görmek mümkün. Moon Knight'ın final bölümünün ardından ise akıllardaki tek soru '2. sezon gelecek mi?' oldu.

Moon Knight dizisinin baş yapımcısı ve yazarı olan Muhammed Diab, dizide başrol olarak yer alan Oscar Isaac'le çektiği bir TikTok videosuyla yeni sezonu doğruladı. Video, bir TikTok kullanıcısı tarafından ortaya çıktı. Ayrıca Disney ve Marvel tarafından henüz bir açıklama gelmemiş olsa da dizinin devam etme olasılığı oldukça yüksek.

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Dizinin konusuna gelecek olursak; Dissosiyatif kimlik bozukluğu ile mücadele eden eski bir ABD denizcisine bir Mısır ay tanrısı Khonshu'ya ait güçler verilir. Bu güçlere kavuşan Marc Spector, yeni güçlerin hayatını sıkıntılı bir duruma sokacağını anlar.

İlk sezonun sonunda Marc'ın içinde Jake Lockley adında bir kişilik olduğunu gördük. Jake Lockley, sonrasında Ammit'in ruhuna sahip olan Arthur Harrow'u öldürdü. Tüm bu olayların peşi sıra Moon Knight izleyicileri, ikinci sezonu merakla bekliyor.

İkinci sezonla birlikte karakterin Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) geçişi de mümkün olabilir. Ayrıca Moon Knight'ı 2025'te vizyona girecek ola yeni Avengers filmlerinde de görebiliriz.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Moon Knight 2. sezonu nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.