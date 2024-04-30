Moonbirds, NFT Sahiplerine Ticari Haklarını Geri Veriyor - Son Dakika
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Kripto

Moonbirds, NFT Sahiplerine Ticari Haklarını Geri Veriyor

Moonbirds koleksiyonu, Yuga Labs'ın yönetimi altında radikal bir değişime imza atarak NFT sahiplerinin ticari haklarını geri kazanmalarını sağladı. Bu yeni politika, koleksiyonun daha önce uyguladığı ve tüm eserleri kamusal alana açan CC0 lisansından büyük bir geri adım anlamına geliyor. Değişiklik, sahiplerin eserler üzerindeki kontrolünü artırarak, koleksiyonun piyasada daha rekabetçi bir pozisyon almasını hedefliyor.

30.04.2024 09:45
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Moonbirds koleksiyonu, Yuga Labs'ın yönetimi altında radikal bir değişime imza atarak NFT sahiplerinin ticari haklarını geri kazanmalarını sağladı. Bu yeni politika, koleksiyonun daha önce uyguladığı ve tüm eserleri kamusal alana açan CC0 lisansından büyük bir geri adım anlamına geliyor. Değişiklik, sahiplerin eserler üzerindeki kontrolünü artırarak, koleksiyonun piyasada daha rekabetçi bir pozisyon almasını hedefliyor.

Moonbirds Ticari Haklarını Sahiplerine İade Ediyor

Moonbirds NFT koleksiyonu, büyük Web3 şirketi Yuga Labs tarafından satın alındıktan yaklaşık iki ay sonra, sahiplerinin ticari haklarını yeniden uygulamaya karar verdi. Bu adım, koleksiyonun daha önce aldığı ve eserlerin kamuya açık kullanımına olanak tanıyan Creative Commons CC0 lisansından geri dönüş anlamına geliyor.

X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan açıklamaya göre Moonbirds sahipleri artık eserlerini ticarileştirebilecek. Açıklamada, "Artık Moonbirds, Mythics koleksiyonuna katılarak ticari haklara sahip olacak. CC0 döneminde yapılanlar için bir sorun yok, ancak bundan sonra ticarileştirme yapabilmek için bir Moonbird sahibi olmanız gerekecek" denildi.

2022 yılında telif hakkı politikasını değiştirdiğinde, birçok sahibi şaşırtan Moonbirds, bu değişiklikle bir önceki iş modeline dönüş yapıyor. Bu değişiklik, Moonbirds'ün yaratıcısı Proof'un, Yuga Labs tarafından satın alındığı Şubat ayı ile aynı zamana denk geliyor. Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club'ın yaratıcısı ve CryptoPunks'ın haklarının sahibi olarak biliniyor.

Satın alım sonrasında eski Yuga Labs CEO'su Daniel Alegre, "Blok zincirinde sanat, kültür ve toplumu desteklemek adına Proof'un Yuga ekosistemine katılmasından büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Moonbirds, işlem hacmi olarak Bored Apes veya CryptoPunks kadar büyük olmamakla birlikte, piyasadaki en popüler NFT koleksiyonlarından biri olarak kalmaya devam ediyor.

Son olarak Yuga Labs, geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuru ile yeniden yapılanmaya gittiğini ve bu sürecin personel sayısında azalmayı da içereceğini açıkladı. 2022'de zirve yapan NFT işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasadaki rekabetin artmasıyla birlikte, telif ücretleri de düşüş gösterdi.

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