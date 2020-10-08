Moovit uygulaması Huawei AppGallery ile Türkiye'de - Son Dakika

Moovit uygulaması Huawei AppGallery ile Türkiye'de

08.10.2020 12:19
Moovit uygulaması Huawei AppGallery ile Türkiye'de, System.String[]

Huawei AppGallery'e eklenen Moovit uygulaması Türkiye'deki tüketicilere farklı ulaşım metotları ile binlerce ulusal ve uluslararası şehirde seyahat etmeleri için kullanışlı bir rehber sağlıyor.

Huawei AppGallery'e eklenen Moovit uygulaması Türkiye'deki tüketicilere farklı ulaşım metotları ile binlerce ulusal ve uluslararası şehirde seyahat etmeleri için kullanışlı bir rehber sağlıyor.

Huawei açıklamasına göre, 106 ülkede 3 bin 200 şehirde 865 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Moovit, toplu taşıma işletmecilerinden, mikro ulaşım operatörlerinden ve ulaşım otoritelerinden gelen bilgileri kullanıcı topluluğundan aldığı canlı bilgilerle birleştiriyor. Sonuç olarak uygulama, herhangi bir yolculuk için en iyi rotanın doğru, gerçek zamanlı durumunu sağlayarak varış bilgileri ve hizmet uyarıları veriyor. İçerdiği erişilebilirlik özellikleri ile engelli insanlara yardımcı oluyor.

Pandemi sırasında Moovit, şehirlerdeki yerel toplu taşıma bilgilerini haritalayan ve saklayan 700 bin yerel "editörden" oluşan Moovit Mooviter Topluluğu'nun desteğiyle kullanıcılara doğru, güvenilir ulaşım ve kentsel hareketlilik verileri sağladı.

Açıklamaya göre, Huawei, AppGallery'deki seyahatle ilgili artan uygulama yelpazesinin yanı sıra Moovit'i 100'den fazla ülkede ve 45 dilde ücretsiz olarak kullanıma sunuyor. Ayrıca yakında Avrupa'nın önde gelen ulaşım şirketi Bolt'tan araç çağırma ve istasyon bazlı paylaşımlı bisiklet sistemleri ve scooterlar gibi seyahat seçenekleri sunulacak. Uygulamalara eklenen avantajlar arasında özel kuponlar, promosyonlar ve ücretsiz hediyeler de bulunuyor. Tüm bu fırsatlardan yalnızca Huawei kullanıcıları değil, Android işletim sistemli cihazlara sahip tüm kullanıcılar da faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Merkez Doğu Avrupa ve Kuzey Ülkeleri Küresel Ortaklıklar ve Eko-Geliştirme Başkan Yardımcısı Wang Heng, "Önde gelen kentsel mobilite uygulaması olan Moovit, herkesin ulaşımı güvenle kullanabilmesi için AppGallery'e tamamen kapsayıcı ve harika bir katkı oldu. Mevcut sağlık önlemleri nedeniyle sürekli değişen durumun ortasında bile, müşterilerimiz nerede olurlarsa olsunlar üstün yol bulmanın keyfini çıkaracaklar." ifadelerini kullandı.

Moovit Büyüme ve Pazarlama Direktörü Yovav Meydad ise, "Moovit'in ilk günden itibaren misyonu dünya çapında kentsel mobiliteyi basitleştirmek oldu. Moovit'in çok modlu yolculuk planlama ve navigasyon uygulamasının Huawei akıllı telefonlara entegrasyonu, milyonlarca kişinin günlük hayatını kolaylaştırmaya yardımcı olacak. Gerçek zamanlı bilgilerle toplu taşıma yolculuklarını verimli ve rahat bir şekilde planlayarak Huawei müşterileri şehirlerde rahatça ve güvenle gezinebilirler. " değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamaya göre, AppGallery, geliştiricilerin tüketiciler için deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan akıllı ve yenilikçi bir ekosistem olarak öne çıkıyor. HMS Core, uygulamaların farklı cihazlara entegre edilmesine olanak tanıyarak daha fazla kolaylık ve daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Bu, Huawei'deki daha kapsamlı 1+8+N stratejisinin bir parçası olarak açıklanıyor.

AppGallery'nin vizyonu, tüketiciler için erişilebilir açık, yenilikçi bir uygulama dağıtım platformu haline getirmek, aynı zamanda benzersiz ve akıllı bir deneyim sağlarken kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini sıkı bir şekilde korumak olarak sıralanıyor. Küresel olarak en büyük üç uygulama mağazasından biri olan AppGallery, navigasyon, ulaşım, haberler, sosyal medya ve daha fazlasını içeren 18 kategoride çeşitli küresel ve yerel uygulamalar sunuyor. Dünya çapında aylık 460 milyon aktif kullanıcıyla 170'ten fazla ülke ve bölgede mevcut olan AppGallery'den 2020'nin ilk yarısında toplam indirme sayısı 184 milyara ulaştı.

Toplu Taşıma, Türkiye, Huawei, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moovit uygulaması Huawei AppGallery ile Türkiye'de - Son Dakika

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