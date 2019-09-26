Son Dakika Haberleri: 'Mor' adlı tiyatro oyununun gelirleri, emine bulut'un kızına bağışlandı
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'Mor' adlı tiyatro oyununun gelirleri, emine bulut'un kızına bağışlandı

1 saat önce

KIRIKKALE'de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan 'Mor' adlı tiyatro oyununun gelirleri, eşi tarafından 21 Ağustos'ta öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlandı.

'Mor' adlı tiyatro oyununun gelirleri, emine bulut'un kızına bağışlandı, System.String[]
KIRIKKALE'de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan 'Mor' adlı tiyatro oyununun gelirleri, eşi tarafından 21 Ağustos'ta öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlandı.
Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırladıkları 'Mor' adlı tiyatro oyununu, Kırıkkale'de sahneledi. Yoğun ilgi gören oyunla ilgili konuşan organizatör Batuhan Çetin, "Bugün Kırıkkale'de sergileyeceğimiz gösterinin adı 'Mor' isimli bir oyundur. Tiyatromuz Kadına şiddeti anlatıyor. Ali Yalçıner tarafından yazıldı ve yönetildi. 5 kadının hikayesini anlatıyor, 1.5 saatlik sürede kadınların sığınma evindeki hikayeleri anlatıyoruz" dedi.
'EMİNE BULUT'UN KIZINA BAĞIŞLAYACAĞIZ'
Çetin oyunun gelirini eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlanacağını ifade ederek, "Bugün Kırıkkale de sergilediğimiz oyunun gelirlerini, Emine Bulut'un kızına bağışlayacağız. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. 3 yıldır bu oyunu oynuyoruz. Derdimiz daha fazla kadına ulaşmak." diye konuştu.


Emine Bulut, Kırıkkale, Kadıköy, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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