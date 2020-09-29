Mor baklavaya yoğun ilgi - Son Dakika

ANKARA'da mor meyve ve sebzelerin özünden yapılan mor baklava ilgi gördü. İşletmenin genel müdürü Kenan Taşçı, rengi ve tadıyla klasik baklavadan farklı olan mor baklavaya talebin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Başkent'te faaliyet gösteren tatlıcı zincirinin şubelerinde satışa çıkarılan mor baklava, dikkat çekti. Siyah havuç, nar, böğürtlen, vişne, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin özüyle hazırlanan mor baklavaya olan talep son dönemde arttı. Klasik baklavalardan renginin yanında şeker oranının daha az olması nedeniyle de farklı olan mor baklavaya bu yüzden ilgi de yoğun oldu. İşletmenin genel müdürü Kenan Taşçı, ilk başlarda müşterilerinden değişik tepkiler aldıklarını söyleyerek, "'Mor baklava da olur mu?' gibi tepkiler geldi. Rengi nedeniyle 'bunda gıda boyası var mı?' diyenler oldu. Daha sonradan müşterilerimiz tadına alıştılar. Şu an baya bir talep var ve talebi yetiştirmekte zorlanıyoruz diyebilirim. Şeker oranı daha az. Çünkü meyvelerden yapılıyor. Özellikle diyabet hastaları çok tercih ediyor" dedi.

İşletmede görevli gıda mühendisi Betül Çelik Demiral ise insan sağlığına çok önem verdiklerini anlatarak, "Aslında mor baklavanın üretimine de buradan yola çıkarak başladık. Özellikle diyabet hastalarımızı düşündük. Ancak diğer müşterilerimizin de ilgisi fazla oldu. İlk başlarda farklı tepkiler alsak da son dönemde en çok tercih edilen tatlılardan oldu. Tamamen mor meyve ve sebzelerin özünden yapılıyor. İçinde katkı maddesi, tatlandırıcı, glikoz şurubu gibi hiçbir ürün bulunmuyor" diye konuştu.