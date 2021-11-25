MOR CEPKEN VE DANS İLE 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' DEDİLER - Son Dakika

AYDIN Kadın Haklarını Koruma Derneği tarafından Efeler ilçesinde, 'Mor Cepken' adı altında düzenlenen etkinlikte etkinlikte koreografik dans gösterisiyle 'kadına şiddete' dikkat çekildi. Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer, daha özgür ve eşit bir toplumda yaşamak istediklerini belirtip, 'Susma sen de şiddete dur de' diyerek, herkese çağrıda bulundu.

Aydın Kadın Haklarını Koruma Derneği, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda Yörük kültüründe eskiden eşinden şiddet gören kadınların giydiği 'mor cepkenden' yola çıkarak bir etkinlik düzenledi. 30 kadının katıldığı Mor Cepken etkinliğinde koreografik dans gösterisiyle 'şiddete hayır' denildi. Etkinlikte konuşan Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer, Burada nasıl dans ettiğimiz değil neden burada olduğumuz çok önemli. Burada kadına şiddete bir farkındalık oluşturmak için 30 kadın olarak dans ettik. Mor sevginin aşkın rengi. Mor cepken ise bizim bin yıllık kültürümüz dedi.

Kadına şiddete mor cepkenle dikkat çektiklerini Başkan Gürer, Mor cepken, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının boşanma hakkı. Bu tarihten bin yıl önce bu topraklarda, Toros Yörüklerinde kız çocukları doğduğu zaman ilk başta çeyizlerine mor cepken konurmuş. Yıllar sonra kadınımız evlendiğinde eşi tarafından zorda kalırsa, şiddet görürse, aldatılırsa mor cepkenini giyer köyün meydanında otururmuş. Onu gören köyün yaşlı bilge kadınları kendi mor cepkenlerini giyerek o kadının etrafında halka oluşturup, mahkeme oluştururlar erkeği yargılarlarmış. Erkek suçlu çıkarsa boşarlar, kimse selam vermez, o da köyü terk etmek zorunda kalırmış. Yani bizim bin yıl önceden kadın hakları sorunumuz yoktu, Mor Çatılar yoktu, 25 Kasımlar yoktu. Mor cepkenimiz vardı. Biz ne zaman özümüzü kaybettik ve unuttuk işte o zaman kadın hakları sorunlarımız oluştu. Şu an biz sadece kadınların giydiği eteğe, sürdüğü ruju tartışır duruma geldik dedi.

'DAHA ÖZGÜR BİR TOPLUMDA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer, Daha özgür ve eşit bir toplumda yaşamak istiyoruz. Gözlerimizi güneşli, özgür günlere açmak istiyoruz. 'Susma sen de şiddete dur de' diyoruz. Amacımız farkındalık yaratmak. Bizi izleyen bir kişi bile 'mor cepkenin' ne anlama geldiğini araştırıp, 'kadınların böyle bir hakkı varmış' derse amacımıza ulaşmış olacağız diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir süre, Kadın varsa hayat var atan kadınlar dana sonra sessizce dağıldı.