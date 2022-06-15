Mor çiçek tarlası görsel şölen sunuyor

SİVAS - Sivas'ta baraj kenarında açan mor çiçekler görsel şölen oluşturdu.

Sivas'ın Suşehri İlçesi Kılıçkaya barajının kenarında havaların ısınması ile beraber kendiliğinden yetişen mor ve sarıçiçekler görenleri mest etti. Görsel şölen oluşturan çiçek tarlasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken çiçekler baraj manzarasıyla birleşince doyumsuz anlar yaşattı. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise çiçeklerin arasında bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Çiçek tarlasında fotoğraf çeken Nevzat Yücel, güzel bir manzara oluştuğunu belirterek, "Burası Suşehri Kılıçkaya barajının toplama havzası. Özellikle bu sene yağışların bol olmasından dolayı çok güzel bir ilkbahar yaşanıyor. Şuanda gördüğünüz gibi her türlü renkte çiçekler mevcut. Barajın suyunun yükselmesi sebebiyle yeşillik ve çiçek daha da arttı suların devamlı akmasından dolayı 1-2 ay daha böyle devam edecek gibi gözüküyor. Gördüğünüz mor çiçekleri insanlar yoldan geçerken insanlarda görsel olarak merak uyandırıyor ve etkiliyor. İçine girip fotoğraf çekiliyorlar bu vesileyle de baraj kenarında dinlenmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.