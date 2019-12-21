Mor ekmek Edirne'de de üretilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mor ekmek Edirne'de de üretilmeye başlandı - Son Dakika

Mor ekmek Edirne'de de üretilmeye başlandı

6 saat önce

Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de Malatya ve Ankara'dan sonra 3. olarak Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üretilmeye başlandı.

Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de Malatya ve Ankara'dan sonra 3. olarak Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üretilmeye başlandı.

Türkiye'de İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Uzunköprü'de başlandı.

"ÖNCELİKLE KENDİMİZ TÜKETTİK"

Uzunköprü'de fırıncılık yapan Ahmet Ceyhan, beyaz ekmek yerine mor ekmeğin vatandaşlar tarafından daha çok rağbet gördüğünü dile getirdi.

Ahmet Ceyhan yaptığı açıklamada, "Mor ekmek önce Malatya'da üretildi daha sonra da Ankara da üretildi. Mor ekmek İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucu üretilmiş bir ekmek. Özellikle şeker hastalığını baskılamakta, yüksek tansiyon ve şekere bağlı diğer rahatsızlıkları baskılamakta çok önemlidir. Mor ekmeği biz de insanımıza faydalı olması için üretiyoruz. 15 gün denedik, kendimiz yedik tanıdıklarımıza yedirdik şeker hastalarına tavsiye ettik. Ondan sonraki süreçte bunu üretmeye karar verdik" dedi.

"EKMEĞE RENK VEREN MORMİKS ADINDAKİ BİTKİSEL ÜRÜNLERDİR"

"Kırmızı ve mor renkli sebze ve meyvelerin renk veren kısımlarını ileri teknoloji ile ayrıştırıp mormiks adındaki ürünü bize veriyorlar. Biz de bu mormiks ile yüzde 65 tam buğday unu yüzde 35 beyaz un yüzde 6.5 da mormiks kullanarak bu ekmeği üretiyoruz" diyen Ceyhan, üretilen ekmekte kesinlikle gıda boyası ve katkı maddesi olmadığını ifade etti. Ceyhan, ekmeği taklitlerinden ayırmak için mor ekmeğin üzerine limon damlatıldıktan sonra pembe ve kırmızıya çalan bir renge dönüşeceğini ifade etti.

MORMİKSİN FAYDALARI

Mormiksin faydalarını da sıralayan Yılmaz, "Şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmektedir. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol-bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır" dedi.

(İHA)

Mor ekmek Edirne'de de üretilmeye başlandı

Uzunköprü, Malatya, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Doğu Akdeniz'de dengeler değişti, Rum Kesimi İsrail'e sığındı: Hemen imzalayalım Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil

Son Dakika Haberleri
20:06 Zeytinburnu'nda tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti - Son Dakika
20:05 Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Son Dakika
20:04 İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika
20:04 (ÜMRANİYE'DE POLİSLE ÇATIŞAN KİŞİ YARALI YAKALANDI - Son Dakika
20:00 Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mor ekmek Edirne'de de üretilmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]