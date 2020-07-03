Mor ekmek ve simitten sonra yufka üretildi - Son Dakika

Mor ekmek ve simitten sonra yufka üretildi
EDİRNE'de mor ekmek ve simitten sonra girişimci Ebru Sakin (39) tarafından mor yufka üretildi.
EDİRNE'de mor ekmek ve simitten sonra girişimci Ebru Sakin (39) tarafından mor yufka üretildi.
İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından 12 yıllık çalışmalarla üretilen ve birçok kronik rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiks ürününün ekmekten ve simitten sonra, Edirne'de yufkası da üretildi. KOSGEP'den aldığı kredi ile yufka imalathanesi kuran Ebru Sakin, daha önce mor ekmek ve simit yapıldığını ve kendilerinin de araştırma yaptıktan sonra iş yerinde mor yufka üretmeye başladığını söyledi. Müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Sakin, "Ürünün birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Genetiği ile oynanmış ürünler yerine amacımız organik ürün sunabilmek bu sebeple tüketiciye mor yufkayı sunmaya karar verdik, Daha önce üretilen mor ekmeği bilenler var ama bilmeyenler mor yufkayı görünce şaşırıyor. Mor yufkanın yanı sıra ondan yaptığımız gözleme ve sigara böreği de büyük ilgi görüyor" dedi.İş yerinde gelen müşteriler, ekmek ve simitten sonra üretilen mor yufkalara yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:46 Kaynak: DHA
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