Üye Girişi
'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi - Son Dakika

'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi

16.07.2021 22:00

'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi -Battalgazili kadınların bayram öncesi yoğun mesaisi Malatya Battalgazi Kadın Kooperatifinde çalışan kadınlar, kendi üretmiş oldukları mor unla yapılan "Mor Gülzade" tatlısı taleplerine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar.

'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi

-Battalgazili kadınların bayram öncesi yoğun mesaisi

MALATYA - Malatya Battalgazi Kadın Kooperatifinde çalışan kadınlar, kendi üretmiş oldukları mor unla yapılan "Mor Gülzade" tatlısı taleplerine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar.

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşların da tatlı telaşı başladı. Türk mutfağının önemli tatlıları arasında yer alan baklava bayramda en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Malatya'da Battalgazi Kadın Kooperatifinde çalışan kadınların üretimini yaptığı mor gülzade tatlısını tadanlar bu lezzetten vazgeçemiyor. Kadınların kendi yapmış oldukları mor unu, mor renkte olan sebze ve meyvelerden elde ediliyorlar ve yine kendi yaptıkları birbirinden lezzetli tatlılarda kullanıyorlar.

Mor Gülzade tatlısının çok sevildiğini söyleyen kooperatif çalışanı Necla Demez hem lezzet açısından hem de sağlık açısında güvenle tüketilebilecek tatlının şeker hastalarına tavsiye edildiğini de belirtti.

Gülzade tatlısının mor undan yaptıklarını belirten Demez, "Mor Gülzade tatlısını şeker hastalarına tavsiye ediyoruz. Çünkü şeker oranı az olduğu için. İçeriği kullanmış olduğumuz mor sebze ve meyvelerden hazırlıyoruz. Sebze pürelerinden bu unu elde ediyoruz. Çok tercih ediliyor. Çok hafif olduğu için şeker oranı da az yağı da az koyduğumuz iç in. Tamamen doğal herkese tavsiye ediyoruz. Şuan bayram dönemindeyiz. Siparişler mor Gülzade üzerine geliyor" şeklinde konuştu.

Demez, gelen müşterilerin daha çok Mor Gülzade tatlısı talep ettiklerini ifade ederek, "Şuan yaz dönemindeyiz. Gelen müşteriler mor gülzade daha çok istiyor. Mor baklava çünkü çok hafif olduğu için. Mesela, hamuruna bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt, 3 yumurta, 1 kaşık sirkeyle ve yapmış olduğumuz mor un karışımını da ekliyoruz. Müşterilerimiz çok beğeniyor. Tamamen doğal hiçbir katkı maddesi yok. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Battalgazi Kadın Kooperatif çalışanlarından Meryem Çiçek ise yapmış oldukları bayram tatlılarını tamamen doğal olduğunu belirterek, "Bayram öncesinde tatlılarımız çok tutuluyor. Çok talep var bu yüzden çok sipariş aldık. Bu siparişlere yetişemiyoruz. Tatlılarımız doğal ürünlerden elde ediliyor. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Şekerimiz Malatya'nın kendi doğal şekeridir. Tamamen doğal. Malzemesi doğal, temiz ve baya bol malzemelidir. Çünkü doğal ürünlerden elde ediyoruz. Burası herkese açık, gelip görebilirler. Çok temiz ve hijyenik çalışıyoruz. Aynı kendi evimizde yaptığımız gibi yapıyoruz. Malatya'nın en güzel en temiz şekerini kullanıyoruz. Asla glikoz şurubu kullanmıyoruz. Güvenerek tüketebilirsiniz" diye konuştu.

'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi
'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi
'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi
'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi

Malatya, Bayram, Kurban, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü 22:32 Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 22:10 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı 21:44 Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı
Güntekin Onay video oyunda arkadaşının oğluna acımadı! Ünlü sunucunun anısı kahkahaya boğdu 21:31 Güntekin Onay video oyunda arkadaşının oğluna acımadı! Ünlü sunucunun anısı kahkahaya boğdu Aksaray'daki gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü 20:24 Aksaray'daki gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 19:32 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı 18:35 Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor 18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak         
22:12
Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti         
22:02
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor         
21:37
Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı         
21:23
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi         
20:08
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:24
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 23:02:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement