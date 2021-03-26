"Mor Haritam" uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak - Son Dakika

"Mor Haritam" uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak

26.03.2021 20:12

"Mor Haritam" uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği "MOR Haritam" uygulamasını 48 il belediyesine tanıttı.

"Mor Haritam" uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği "MOR Haritam" uygulamasını 48 il belediyesine tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerini gösteren "MOR Haritam" uygulaması pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle video konferans yöntemiyle 48 il belediyesine tanıttı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "MOR Haritam" uygulamasının tanıtım toplantısına; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necla Zarakol, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Araştırma Direktörü Itır Akdoğan, İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe, Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Karaman ile Kadın Çalışmaları Şefi Şenay Yılmaz katıldı.

Türkiye'ye örnek uygulama

MOR Haritam uygulamasının diğer iller tarafından da örnek alınmaya başladığının altını çizerek tüm dünyanın kadın ve çocuklar için daha güvenilir hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, toplantıda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın temelli verilerin alındığı MOR Haritam ile kentte kadınlara verilecek hizmetlerin bölgesel analizlerini yapıyoruz. Bu harita sayesinde kadınlar riskli buldukları bölgeyi bize bildiriyorlar. Kendi mahallelerindeki tüm şiddet merkezlerini, hizmet birimlerini görüp buralardan hizmet talep edebiliyorlar. Yine harita sayesinde belediyemizin kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlayacak eylemler hayata geçiriliyor. Kentteki tüm kadınların ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaçlar ışığında çalışan birimlerimize güç katan bu haritanın Türkiye'de ilk olması da bizi ayrıca gururlandırmaktadır. Umarım tüm illere yaygınlaştırılır."

İsveç Büyükelçiliği tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı aracılığıyla fonlanan ve BM Kadın Birimi'nin katkılarıyla yürütülen "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" kapsamında uygulanan MOR Haritam Projesi, tüm Türkiye'nin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

Mor Haritam uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak
Mor Haritam uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak
Mor Haritam uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak
Mor Haritam uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, İsveç, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Mor Haritam' uygulaması tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olacak - Son Dakika


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