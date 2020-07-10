Mor karışım, hamur işlerini sağlıklı hale getiriyor - Son Dakika

Mor karışım, hamur işlerini sağlıklı hale getiriyor

TÜRKİYE'de, son yıllarda popülerleşen mor sebze ve meyvelerin suyundan yapılan hamur işlerinin, beyaz ekmek yemek istemeyenler için sağlıklı bir alternatif oluşturduğunu kaydeden Diyetisyen Derya Zünbülcan, içeriğinde 'antosiyanin' maddesi bulunan mor ekmeğin, özellikle kalp damar...

TÜRKİYE'de, son yıllarda popülerleşen mor sebze ve meyvelerin suyundan yapılan hamur işlerinin, beyaz ekmek yemek istemeyenler için sağlıklı bir alternatif oluşturduğunu kaydeden Diyetisyen Derya Zünbülcan, içeriğinde 'antosiyanin' maddesi bulunan mor ekmeğin, özellikle kalp damar hastalıklarına iyi geldiğini, içeriğindeki doğal antioksidanlar sayesinde şekerin kana karışmasını yavaşlattığını kaydetti.

Beyaz ekmek yerine, sağlıklı bir alternatif oluşturan mor meyve ve sebzelerin özünden yapılan mor ekmek ve poğaçalar, son yıllarda Türkiye'de popüler hale geldi. Japonya'da zorunlu olarak tüketilen mor ekmeğin hammaddesini oluşturan mormiks isimli toz, ilk kez İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirildi. Mor meyve ve sebzelerin içerdiği 'antosiyanin' isimli madde sayesinde doğal bir antioksidan olan ekmek, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Şekerin kana karışmasını yavaşlatarak, şeker ve tansiyon hastalıklarının önlenmesini sağlıyor. Evde de kolaylıkla böğürtlen, yaban mersini, patlıcan, mor havucun kaynatılmasıyla elde edilen suyla da ekmek, poğaça ve kekler yapılabiliyor. Mor ekmeğin bir fonksiyonel besin olduğunu anlatan Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Fonksiyonel besinler, tüketildiği zaman sağlığı daha iyi bir hale getiren besinlere deniyor. Mor ekmek, kalp sağlığına, kan şeker dengesizliklerine, Alzheimer hastalığına, vücuda hasar veren birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İçeriğinde bulunan antosiyanin tüketimiyle birlikte kan şekeri dengesinin daha kolay sağlandığıyla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar bulunuyor. Antosiyanin maddesi glisemik endeksi düşüren ve yüzde 20 oranında sindirimi geciktiren bir madde. Biz ekmek tüketmeyi seven bir toplumuz. Fakat yine de ekmek tüketmek çok önerilmiyor. Mor ekmek içerdiği bu madde sayesinde beyaz ekmeğe bir alternatif oluşturuyor. Tat olarak da beyaz ekmekten bir farkı yok. Özellikle diyabet hastalığı olan kişilerde kan şeker dengesinin sağlandığı kanıtlanmış" dedi.

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'MOR HAVUÇ SUYUNDAN KOLAYLIKLA YAPILABİLİR'

Mor ve kırmızı meyve- sebze sularından evde mor ekmek yapımını öneren Zünbülcan, "Kırmızı mor sebze ve meyvelerin pigmentlerinden elde edilen bir unla veya evde mor havuç ve böğürtlenden elde edilen sularla ekmek yapılıyor. Evde mor havucu rendeleyip kaynattıktan sonra çıkan havuç suyunun birkaç saat soğumasını bekleyin. Havuç suyunu ayırıp, maya, un ve tuzun üzerine su yerine bu havuç suyunu koyun. Poğaça veya kek de yapılabilir. İçeceklere karıştırılabilir. Cildine iyi bakmak ve genç kalmak isteyenler için de bu seçenekler iyi bir tercih olacaktır" diye konuştu.

GIDA BOYASIYLA YAPILMIŞ EKMEKLERE DİKKAT

Mor ekmeğin gıda boyasıyla yapılmış sahteleri de ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Zünbülcan, "Bunu anlamak için çok kolay bir yöntem var. Limonu ekmeğin üzerine damlattığınızda, birkaç saniye içinde ekmeğin rengi kırmızıya dönüyorsa bu gerçek bir mor ekmektir. Fakat limon damlatıldığında ekmeğin rengi değişmiyor ve mor kalıyorsa, gıda boyasıyla yapılmış bir ekmek olabilir" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda sürekli mor ekmek tüketen İlknur Keskin, "Mor ekmekle karantina döneminde tanıştım. Evde sağlıklı bir ekmek yapmak istiyordum ve araştırırken mor ekmeği buldum. Evde yaptığım hamur işlerine bu karışımdan koyuyorum, daha sağlıklı olduğuna eminim. Mor ekmeği kullanmaya başladıktan sonra kilo verdim. Daha rahat ve huzurlu hissediyorum, daha sağlıklıyım. Hamur işi tüketirken içim rahat ediyor" dedi.


Diyetisyen, Türkiye, Hamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mor karışım, hamur işlerini sağlıklı hale getiriyor - Son Dakika
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