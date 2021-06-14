Mor lavanta tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor - Son Dakika

Edirne 4. Lavanta Tarla Günleri üçüncü gün etkinlikleriyle sürerken mor tarlalar fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri, üçüncü gün etkinlikleriyle Karaağaç'taki lavanta tarlasında devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren tarlaya gelmeye başlayan vatandaşlar aralıklarla etkisini gösteren yağmura rağmen lavantaların arasında gezip fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar, boyalı bisiklet, sandalye, çerçeve gibi objelerin önünde poz verdi, onlarca fotoğraf çekti.

Spor, kültürel ve sanatsal atölyelerle tarlalara gelen vatandaşların uzun süre vakit geçirdiği tarlalar salgın dönemi sonrası vatandaşların hoşça vakit geçirdiği bir alan oldu.

Klasik müzik konserlerinin yanı sıra yöresel ezgilerin çalındığı müzik yayını da yapılıyor. Katılımcılar çalınan müziklere kimi zaman alkış kimi zaman da danslarıyla eşlik ediyor.

Kurgusal fotoğraf atölyelerinde ise fotoğraf sanatçıları modellerle birliklte düzenlenen kareografide en güzel kareyi yakalamak için çaba sarfediyor.

Kurulan stantlarda da lavantadan üretilen hediyelik eşyaların yanı sıra, Osmanlı şekerlemecilerin ürünleri, lavantadan yapılan gazoz ve şerbetler, alanda pişirilip satılan yiyeceklerde satılıyor.

Tarla günleri etkinliği yarın sona erecek.