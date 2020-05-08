"Mor majeste" patatesinin deneme ekimleri yaygınlaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mor majeste' patatesinin deneme ekimleri yaygınlaşıyor - Son Dakika

"Mor majeste" patatesinin deneme ekimleri yaygınlaşıyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca tescilli yerli "mor patates" tohumunun, Niğde, Nevşehir, Konya, Adana, Sivas ve Aksaray'ın ardından bu sene de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ilk deneme ekimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tescilli yerli "mor patates" tohumunun, Niğde, Nevşehir, Konya, Adana, Sivas ve Aksaray'ın ardından bu sene de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ilk deneme ekimi gerçekleştirildi.

Türkiye'de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve "mor majeste" olarak adlandırılan patates türü, günümüzde ağırlıklı olarak anavatanı Peru ile diğer Güney Amerika ülkelerinde yetiştiriliyor.

Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmede yardımcı olan antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynadığı biliniyor.

Doğa Tohumculuk ıslah operasyon sorumlusu Hasan Ağrı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin geliştirdiği 18 patates türünün, Sandıklı'da adaptasyon deneme ekimini yaptıklarını söyledi.

Üniversite ve özel sektör iş birliğiyle iki yıl önce geliştirilen yerli mor patatesin, Tarım ve Orman Bakanlığınca tescillendiğini aktaran Ağrı, yerli tohumun Sandıklı'dan önce Niğde, Nevşehir, Konya, Adana, Sivas ve Aksaray'da da ekildiğini anımsattı.

Önceki yıllarda yurt dışından anaç olarak getirilen bazı patates tohumlarının Türkiye'ye pek çok bitki hastalığını da getirdiğine dikkati çeken Ağrı, şunları kaydetti:

"Ayrıca ıslah çalışmaları yurt dışında yapılıp gelen patates tohumu çeşitlerinin ülkemizdeki performanslarını göremiyorduk. Hem bu hastalıkları engellemek hem de kendi yerli patates tohumlarımızı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada yerli ıslah patates tohumlarımızın ülkemizdeki adaptasyon süreçlerini takip ediyoruz. Süreç sonunda da bölgenin adaptasyon şartlarına uyumlu, verimli ve temiz patates çeşidi tohumlarını üreticilere dağıtıyoruz."

"Mor patates yetiştiriciliği henüz yaygın değil"

Ağrı, Türkiye'de geliştirilen, ilk mor patates tohumunun, Afyonkarahisar'da deneme ekimini yaptıklarını dile getiren Ağrı, şöyle devam etti:

"Patatesteki antosiyanin içeriği insan vücudundaki kanserojen hücrelerin baskılanmasına iyi geliyor. Ayrıca, mor renginden dolayı da gıda boyası ile salata yapımında kullanılıyor. Şu ana kadar deneme ekimi yapılan noktalarda dekar başına yaklaşık 3 ton rekolte gerçekleşti. Tohum boyları da 35 ile 65 milimetre çapında değişiyor. Mor patates, genelde ülkemize yurt dışından getiriliyor. Mor patates yetiştiriciliği henüz yaygın değil. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için adaptasyon ekimlerine önem veriyoruz." dedi.

"Mor patatesi, daha çok üretmek için ekim yapmak istiyoruz"

İlçede mor patates ekimi yapan üretici firmanın gıda mühendisi Ahmet Binbir de kendilerine ait arazilerde yerli patates tohumları kullanarak, daha verimli çeşitleri bulmak için deneme ekimleri yaptıklarını anlattı.

Yurt dışı menşeli patates tohumu yerine yerli patates tohumunun kullanılması için Afyonkarahisar'da öncü olmak istediklerini aktaran Binbir, şöyle konuştu:

"Yerli patates tohumunun, ithal patates tohumuna göre maliyeti yarı yarıya düşük. Biz de burada yerli ve milli patates tohumlarını üretmeye çalışıyoruz. Arazimize ekimini yaptığımız 18 çeşit patates tohumunun verimlilik oranlarını ölçeceğiz. Artık, patates tohumunda Avrupa'ya bağımlılığımızın kalmamasını istiyoruz. İlk defa Afyonkarahisar'da denemesini yaptığımız mor patatesin en önemli özelliği antosiyanin içermesi. İçi mor, dışı siyah bir patatestir. Bu patates cinsi, insan sağlığına faydalıdır. İnsan vücudundaki hücrelerin kanser olmasını önler. Sivas ve Nevşehir'de deneme ekimlerinin yapıldığını biliyoruz. Daha çok kanser hastaları ve kanser olma riski taşıyan insanların aradığı bir besin maddesi. Maliyeti yüksek olan bir patates çeşididir. Mor patatesi, daha çok üretmek için ekim yapmak istiyoruz. Bu konuda daha çok insana faydalı olacağımızı düşünüyoruz."

Nevşehir, Aksaray, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:28 Kaynak: AA


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