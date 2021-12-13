Üye Girişi
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ - Son Dakika

MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ

13.12.2021 09:38

VAN'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol takımı, kentte yapılan okullar arası kız futbol turnuvasında 7 yıl üst üste şampiyon oldu.

VAN'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol takımı, kentte yapılan okullar arası kız futbol turnuvasında 7 yıl üst üste şampiyon oldu. 8'inci sınıfta aynı sınıfta öğrenim gören ikizler Fatma ve Nazdar Durak (14) da takımın başarası için ter döküyor.

Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen, 2013 yılında Mor Menekşeler kız futbol takımını kurdu. Özmen, ailelerini ikna ettiği kız öğrencileri futbola kazandırdı. Renkleri mor, beyaz ve kırmızıdan oluştuğu için Mor Menekşeler adını alan takım, kentte düzenlenen okullar arası turnuvada üst üste 7 yıl şampiyon oldu. Mor Menekşeler, 2018 yılında yapılan okullar arası Türkiye şampiyonasında ise ikinci olma başarısı gösterdi.

Mor Menekşeler, şimdilerde ise 28 Şubat'ta Batman'da düzenlenecek olan yıldız kızlar okullar arası bölge şampiyonasına hazırlanıyor. Sporcular, hazırlıklarını ilçedeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahada yaptıkları antrenmanlarla sürdürüyor. Sporcular, top hakimiyetlerinin yanı sıra verdikleri paslar ve attıkları çalımlarla da göz dolduruyor.

Her ikisi de 8'inci sınıf öğrencisi olan ikiz kardeşler Fatma ve Nazdar Durak da takımda top koşturuyor. Fatma Durak, ikizi ile birlikte aynı sınıfta okuduğunu belirterek, "Ben 5'inci sınıftayken spora gelmek istiyordum. Beden eğitimi öğretmenimiz Ali İhsan hocamızla görüşüp futbol oynamak istediğimi, ancak ailemin buna izin vermediğini söyledim. Bunun üzerine hocamız ailemi ikna ederek beni futbola kazandırdı. Ben gittikten sonra ikizim de beni kıskanıp aynı takıma geldi. Daha önce futbol oynamamıza karşı çıkan ailemiz şu an bize destek veriyor. İkimizin hedefi milli takımda forma giymek" dedi.

Nazdar Durak ise, "İkizim Fatma benden önce futbola başladı. Ben de oynamak istedim ve şu an aynı takımda top koşturuyoruz. Hedefimiz hem Galatasaray'da oynamak hem de milli formayı giymek. Bizi futbola kazandıran hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÖNCE AİLELERİN TEPKİLERİYLE KARŞILAŞTIK'

Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Cengiz, 11 yıldır aynı okulda görev yaptığını belirterek, 'Bundan 8 yıl önce erkek takımı çalıştırıyordum. Başarılı bir maçın ardında okulun bahçesinde toplanmıştık ve bu sevince kız öğrencilerimiz ortak olmak istediler. Erkeklerin olumsuz tepkileri ile karşılaşınca, ben de o anda bir kız futbol takımı kurmaya karar verdim. Bizim bu bölge sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden oluşuyor. Takımı kurduğumuzda ailelerin tepkileriyle karşılaştık. Defalarca evlerine gidip ikna ettikten sonra çocukları kazandırdık. Son 7 yıldır yapılan okullar arası kız futbol turnuvalarında Van şampiyonu oluyoruz. Oynadığımız maçlarda da hiçbir gol yemedik, berabere de kalmadık, hep galip geldik. Bölgede sayısız şampiyonluklarımız var. 2018'de de Türkiye ikincisi olduk. Bu yıl da tüm maçları kazanıp il birincisi olduk. 28 Şubat'ta Batman'da düzenlenecek olan Yıldız Kızlar Futbol turnuvası var. Bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Bölgeden sonraki hedefimiz Türkiye Şampiyonası. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıfta okuyan öğrencilerin yer aldığı 86 lisanslı futbolcumuz var. A takımımızda 24 oyuncumuz var" dedi.

Tek amaçlarının futbola kazandırdıkları kızların vatana ve milletine hayırlı birer evlat olmasını sağlamak olduğunu anlatan Özmen, "Takımımızda ikiz kardeşler de oynuyor. Biri gelmek istedi, diğeri gelmek istemedi. Sonra ailelerini ikna ettikten sonra ikizlerden Fatma'yı futbola kazandırdık. Aynı sınıftalar ve şu anda da aynı takımdalar. Bugüne kadar bize destek olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu takımda oynayan tüm kızlarımıza burs imkanı sağladı. Bir de Van'daki iş insanları ile İstanbul'da da bize destek verenler oldu. Bu desteklerle Atatürk'ün bir emaneti olan çocuklarımıza sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ
MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ

Edremit, okullar, Futbol, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş 10:29 Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş
Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı! 10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı! Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi 08:16 Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz

Son Dakika Haberleri
10:29 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den!
10:29 Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş
10:26 Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var
10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!
10:13 Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
10:09 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
10:00 Ünlü yorumcu Nihat Kahveci: Yumurta dayanınca mecbur oynarsınız
09:59 Son dakika: Altın güne rekorla başladı! Gram 800 liradan alıcı buluyor
09:56 Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı
09:54 Yeni Sedat Peker iddiası: Yakında Dubai'den ayrılabilir, zaten BAE de istemiyor!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den!         
10:30
Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var         
10:27
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri parmaklıklar ardında Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri parmaklıklar ardında         
10:13
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu         
08:17
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke         
17:22
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 10:38:44. #1.12#
SON DAKİKA: MOR MENEKŞELER'İN İKİZLERİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement