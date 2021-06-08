Mor patates ekerek Eskişehir'e tarımda yeni bir ürün kazandırmayı amaçlıyor - Son Dakika

Alpu ve Seyitgazi ilçelerinde hayata geçirilen hayvancılık projelerini desteklemek için belediyeye ait tarlalarda tahıl ekimi yapan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir üreticisine yeni bir ürün kazandırmak için Odunpazarı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde 10 dönümlük alana mor patates ekti.

Mor patatesin zengin besin değerlerine sahip olduğunu ve güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üretilen mor patateslerin hasattan sonra çiftçilere tohumluk olarak verileceğini ifade ettiler.