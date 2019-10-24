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"Mor Saçlı Balerin" oyunu çocuklarla buluştu

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT), "Mor Saçlı Balerin" oyunu çocukların beğenisini kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT), "Mor Saçlı Balerin" oyunu çocukların beğenisini kazandı.

Kentte, 1964 yılından bu yana perdelerini kapatmayan tiyatro, 2019-2020 sezonunda da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

OBBKT, yeni sezonda "Ah Karagöz Vah Karagöz Kim Korkar Mikroptan" ve "Mor Saçlı Balerin" adlı müzikli çocuk oyunlarıyla perdelerini açtı.

Çiğdem Özçelik'in yazdığı, Erhan Özçelik'in yönettiği "Mor Saçlı Balerin" ve Fikret Terzi'nin yazıp yönettiği "Ah Karagöz Vah Karagöz Kim Korkar Mikroptan" adlı çocuk oyunu herkesin beğenisini kazandı.

Çarşamba ve perşembe günleri Altınordu ilçesindeki OBBKT'de seyircisiyle buluşacak oyun, diğer günlerde de 19 ilçede sahnelenecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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