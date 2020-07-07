Mor tarlada evlendiler - Son Dakika

Mor tarlada evlendiler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir çift, mor lavanta tarlasında hayatlarını birleştirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir çift, mor lavanta tarlasında hayatlarını birleştirdi. Tarlada nikahı kıyan belediye başkanının esprili sorusu ise herkesi gülümsetti.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fotoğraf severler mor tarlalara akın etmeye devam ediyor. Mor tarlada nikah hayali kuran İslam ve Meltem çifti de gerekli işlemleri yaptıktan sonra mor tarlaya davetlileri çağırarak nikahlarını kıymak için belediye başvuruda bulundu.


"İtaat et rahat et"


Nikah günü davetlilerle mor tarlaya gelen çiftin nikahlarını kıyan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, damada bir soru soracağını ve soruyu bilmemesi halinde nikah cüzdanını geline vereceğini söyledi. Cüneyt Yüksel damada evlilikteki mutluluğun formülünü sorarken damat ise sadakat cevabını verdi. Bunun üzerine Başkan Yüksel "İtaat et rahat et" diye cevap vermesi bütün davetlileri gülümsetti.


"Dünyadan bir ilk olduğunu düşünüyoruz"


Daha sonra mor tarlada nikahlanan İslam ve Meltem Çifti gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belki dünyada bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Araştırdık hiçbir yerde böyle bir şey olmadı. Böyle bir nikah olmadı. Çok değişik oldu. Başkanımız geldi bizi yalnız bırakmadı. Tarlanın sahibi de bize yardımcı oldu ve fikirler verdi. İnşallah dünyadan ilktir" diye konuştular.


"Güzel bir çalışma yapılmış"


Başkan Yüksel mor tarladaki nikah töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Gençler böyle bir şey düşünmüş bizde destek olmak istedik. Yerde çok güzel özellikle lavanta ile ilgili çok güzel bir çalışma yapılmış. Özellikle tebrik ediyorum. Süleymanpaşa için alternatif olmuş. Bizde bunu tanıtımını yapmakta fayda gördük. Önümüzdeki süreçte 300 dekarlık alanda Süleymanpaşa Belediyesi de bir hazırlık yapıyor" diyerek gençlere tekrardan tebrikler diledi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mor tarlada evlendiler - Son Dakika
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