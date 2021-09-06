Mor ve Ötesi'nden Akhisar'da Muhteşem Konser - Son Dakika

Akhisar'da sevenleriyle bir araya gelen grup, ilk defa Akhisar'da konsere çıktıklarını belirterek, bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Sahneye "Çok Güzelsin Akhisar" sözleri çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu keyifli gece için Mor ve Ötesi grubuna teşekkür ederek vokalist Harun Tekin'e grup adına çiçek ve zeytin ile zeytinyağından oluşan hediye takdim etti. Grup daha sonra "Deli" isimli ünlü şarkısını Avrupa müsabakalarında ülkemizi gururla temsil eden Filenin Sultanları Milli Takım Voleybol takımı için söyledi.

Mor ve Ötesi, sevilen şarkılarını Akhisarlı hayranları için seslendirdi. Finalde Vokal Harun Tekin, "Bu akşam buraya gelerek bize umut ve şifa verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Birbirimizi yalnızca müzikle iyileştirebiliriz" açıklamasını yaptı. Hayranlarının yoğun alkışlarıyla yeniden sahne aldıklarını, ancak muhteşem hayran karşısında bunun son olmayacağını ifade ederek Akhisar'a hayranlığını dile getirdi.