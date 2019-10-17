Son Dakika Haberleri: 'Mor Yaşam' projesi ile 85 kadın hükümlüye destek
Son Dakika Güncel 'Mor Yaşam' projesi ile 85 kadın hükümlüye destek

'Mor Yaşam' projesi ile 85 kadın hükümlüye destek

2 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Mor Yaşam" projesi ile kadın hükümlüler ve çocuklarına 2 yılda 889 adet hijyen paketi desteğinde bulunuldu.

'Mor Yaşam' projesi ile 85 kadın hükümlüye destek, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Mor Yaşam" projesi ile kadın hükümlüler ve çocuklarına 2 yılda 889 adet hijyen paketi desteğinde bulunuldu.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak Türkiye'de bir ilk olan projeyi hayata geçirdik. Özellikle cezaevlerinde kalan kadınlara temizlik ve kişisel bakım anlamında destek olarak yanlarında olmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında birçok yenilikçi ve dayanışmayı arttıran hizmetimizi vatandaşlarımız için hayata geçirdik. Mor Yaşam projesi ile de cezaevinde kalan kadınlarımızın yanında olmak, onlara dışarıdan bir umut olmak istedik. Temizlik ve kişisel bakım malzemeleri ile sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, çöp poşeti, bulaşık süngeri gibi ürünleri onlara ulaştırıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Türkiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir
TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Mor Yaşam' projesi ile 85 kadın hükümlüye destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]