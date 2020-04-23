Moral otobüsünden söylenen marşlar tüm ilçeyi Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarttı - Son Dakika

Moral otobüsünden söylenen marşlar tüm ilçeyi Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarttı

Kocaeli'de çocuklar 23 Nisan'ı moral otobüsünden yükselen marşlarla kutladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında sokak sokak gezen moral otobüsünden çalınan marşlar, evde kalan çocukları pencere ve balkonlara çıkararak bayram coşkusunu yaşattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında üstü açık otobüsle ilçeyi dolaşan müzisyen gurup, çaldıkları marşlarla evlerinde kalan çocuklara bayram sevincini tattırdı. Darıca Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında moral otobüsüyle ilçeyi gezen müzisyen grup, giyindikleri eğlenceli kostümlerle başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinlerine marş ve şarkılar söyledi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan vatandaşlar evlerinin penceresine ve bahçelerine çıkarak bandoya ve müziklere eşlik etti. 23 Nisan kutlamaları için sokak sokak gezen moral otobüsü drone ile havadan görüntülendi.

En büyük bayramımız kutlu olsun

23 Nisan'da özel bir program yapmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geleceğimizin teminatı, bugünlerimizin, yarınlarımızın geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bir nebze de olsa 23 Nisan'ı buruk geçirmemesi adına, neşeli geçirmesi adına ekiplerimizle böyle bir organizasyon yaptık. Palyaçolarımızla beraber şehir turuna çıkıyoruz. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlarımızı balkonlarında olmak kaydıyla neşeli bir an geçirmesi adına Darıca Belediyesi ekipleri seferber oldu. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan diyorduk hep çocukluğumuzda. 100. Yılımızı korona virüsünden dolayı biraz buruk geçirdik ama inşallah daha nice 23 Nisanlarda hep birlikte neşeli günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.