Son Dakika › Dünya › Morales: ABD uçak teklif etti, Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim - Son Dakika Dünya
Morales: ABD uçak teklif etti, Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim
6 saat önce
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales ülkesinden ayrılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine uçak tahsisi teklifi geldiğini açıkladı. Morales, "Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim" dedi.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales ülkesinden ayrılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine uçak tahsisi teklifi geldiğini açıkladı. Morales, "Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim" dedi.
Bolivya'da artan siyasi kargaşanın ardından Mekiska'ya sığınan Morales, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kriz günlerinde ABD'nin Bolivya Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak bir uçak göndermeyi teklif ettiğini söyleyen Morales, "Uçağın nereye istersek oraya gideceğini söylediler. Ancak Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:31
Rus birlikleri, suriye'de abd'nin terk ettiği üsse ulaştı Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi