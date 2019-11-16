Son Dakika Haberleri: Morales: ABD uçak teklif etti, Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim
Son Dakika Dünya Morales: ABD uçak teklif etti, Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim - Son Dakika Dünya

Morales: ABD uçak teklif etti, Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim

6 saat önce

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales ülkesinden ayrılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine uçak tahsisi teklifi geldiğini açıkladı. Morales, "Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim" dedi.

Morales: ABD uçak teklif etti, Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales ülkesinden ayrılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine uçak tahsisi teklifi geldiğini açıkladı. Morales, "Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim" dedi.


Bolivya'da artan siyasi kargaşanın ardından Mekiska'ya sığınan Morales, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kriz günlerinde ABD'nin Bolivya Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak bir uçak göndermeyi teklif ettiğini söyleyen Morales, "Uçağın nereye istersek oraya gideceğini söylediler. Ancak Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim" dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:31 
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