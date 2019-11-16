Morales: ABD uçak teklif etti, Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales ülkesinden ayrılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine uçak tahsisi teklifi geldiğini açıkladı. Morales, "Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim" dedi.



Bolivya'da artan siyasi kargaşanın ardından Mekiska'ya sığınan Morales, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kriz günlerinde ABD'nin Bolivya Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak bir uçak göndermeyi teklif ettiğini söyleyen Morales, "Uçağın nereye istersek oraya gideceğini söylediler. Ancak Guantanamo'ya götüreceklerinden emindim" dedi.